Олимпийская победа Тимановской Майкл Бом

5.08.2021, 19:17

3,886

Кристина Тимановская

фото:pressball.by

Бегунья нанесла сокрушительное репутационное поражение режиму.

Белорусская олимпийская бегунья Кристина Тимановская на днях совершила, пожалуй, самый важный бег в своей жизни. Только это произошло не на 200-метровой дистанции соревнования на Олимпиаде, как должно было быть, а в аэропорту Токио, где она попросила политическое убежище на Западе.

На самом деле, такие «бега» часто происходят на Олимпийских играх. Во времена Холодной войны, инциденты подобного рода случались сплошь и рядом, начиная сразу с Олимпиады 1948-го года в Лондоне, где главный тренер чехословацкой женской команды по гимнастике попросила убежище в США.

Почти на каждой последующей Олимпиаде отдельные спортсмены из СССР или из стран соцлагеря таким образом «сбегали» от репрессивных режимов. В то время Кремль, задетый этими «бегами», с возмущением утверждал, что всё это являлось «тщательно спланированной западной провокацией с целью дискредитировать Советский Союз». Примечательно, что в том же замшелом советском духе -— и повторяя почти слово в слово – в Беларуси сегодня утверждают, что Тимановская также участвовала в «тщательно запланированной Западом операции по дискредитации Беларуси».

Но, на самом деле, никто больше так не дискредитирует Беларусь, чем, разумеется, сами белорусские власти и все их пропагандисты-апологеты.

Весь скандал начался с халатности спортивных чиновников, упустивших проведение обязательных, рутинных тестирований на допинг двух спортсменок, которые в результате были исключены из соревнования эстафеты 4х400 метров.

Но, видимо, халатность в сегодняшней Беларуси -— больше, чем халатность … особенно, когда это касается Олимпиады, за которой Лукашенко очень пристально следит. Вот как узурпатор на прошлой неделе совсем не дружелюбно предупредил своих подданных олимпийцев (согласно информации агентства «БелТА»):

«Если вы туда [на Олимпиаду] съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь ... Понимайте меня, как хотите».

Серьезная проблема возникла, когда руководство белорусской сборной, пытаясь замять свою нерадивость, потребовало в приказном порядке, чтобы Тимановская участвовала в беге эстафеты, вместо одной из дисквалифицированных спортсменок. Таким образом, была надежда, что высшее руководство страны -— включая старшего сына Лукашенко, который является главой Белорусского олимпийского комитета -— не узнает об их собственной безалаберности, которая наверняка привела бы к увольнению причастных – а то и хуже.

Но Тимановская никогда не тренировалась в беге с эстафетой и не была готова к нему. Более того, участие в эстафетном забеге фактически не позволяло бы ей участвовать в том виде соревнования, на которое она изначально была подготовлена (бег на 200 метров). Именно поэтому она отказалась от требований начальства – на что имела полное право.

Из-за того, что Тимановская сорвала план руководства замять это дело, руководители сборной оказали на нее сильное давление, включая угрозы. Главный тренер белорусской сборной провел с ней серьезную «воспитательную беседу», (она записала её на свой телефон), в которой заявил, что «сверху» принято решение отправить её домой. Она должна была уехать на родину «по-хорошему» под предлогом, что якобы получила спортивную травму. Далее, ей было указано, что если она хочет высказываться в СМИ или в соцсетях, то только при условии либо выступать в поддержку Беларуси, либо не говорить ничего.

И при всем этом, главный тренер постоянно твердил, что он хотел отправить Тимановскую домой из-за её «психического расстройства». Примечательно, что именно так и советские органы шельмовали своих диссидентов за выражение критики в адрес правящего коммунистического режима, зачастую помещая таких «психбольных» в карательные психушки.

Согласитесь, весь этот политический прессинг на спортсменку совсем уж «неспортивное поведение» со стороны главного тренера сборной и его руководителей «сверху».

В ответ на такой нажим Тимановская задалась абсолютно резонным вопросом -— почему она должна расплачиваться за нерадивость руководителей сборной? Нет, не должна.

Однако руководители сборной, как и страны, придерживались совершенно иной точки зрения. Они исходили из того, что поскольку она официально представила страну Беларусь на Олимпиаде, то любая критика в адрес руководства сборной, это все равно, что «посягательство на белорусскую власть в целом».

А мы все знаем, как белорусские власти относятся к критике правящего режима – точно также как в своё время и советские!

Мы помним, как правящие органы страны либо подвергали арестам, либо вынуждали уехать из страны белорусских журналистов, ведущих кандидатов на выборы в президенты и других инакомыслящих. (Показательно, что на днях белорусский журналист получил тюремный срок на 1.5 года за «оскорбление» Лукашенко; и таких случаев было множество за все годы правления Таракана)

Мы также помним, как ровно год назад белорусские силовики жестко проводили аресты, пытали и избивали в СИЗО граждан, мирно протестующих против фальшивых итогов президентских выборов. И мы помним известный недавно случай, когда режим Лукашенко захватил гражданский самолет, вынудив его совершить посадку в Минске, чтобы арестовать одного из лидеров протестного движения. Плюс ко всему этому, есть подозрение, что спецслужбы Беларуси, возможно, были причастны к убийству на днях в Киеве известного белорусского активиста, который помогал оппозиционному движению против Лукашенко.

Видите, как очень мало что изменилось в Беларуси при Лукашенко со времен Советского Союза. Действительно, Таракан умудрился создать похожее полицейское государство и похожую систему травли инакомыслящих. Именно поэтому Тимановская решила попросить политическое убежище в другой стране.

Даже если бы она безропотно выполнила приказ -— который, как подчеркивал главный тренер, был издан на очень высоком уровне белорусских властей -— и вернулась домой, ее, безусловно, все равно наказали бы за «дерзкое неповиновение», так как она отказалась выполнить первоначальное распоряжение об участии в соревновании с эстафетой, все равно создав большие проблемы для начальников.

В лучшем случае ее бы впредь отстранили от участия в любых международных спортивных соревнованиях, в худшем – наказали бы намного жёстче за то, то она якобы подставила всю белорусскую сборную и вдобавок публично раскритиковала её руководство, вынося сор из белорусской избы.

Именно по конкретной ситуации с Тимановской не сложно было бы белорусским властям составить новую статью УК страны об «антибелорусской пропаганде и агитации» (по образцу пресловутых статей 69 и 70 УК СССР) … или статью о «нанесении вреда престижу страны в международных делах», которая предусматривала бы, допустим, 5 лет лишения свободы. В принципе, по этим статьям можно было бы, заодно, ещё судить и других белорусских олимпийцев, которые бесславно вернулись на родину без медалей.

По всем этим причинам она и попросила политическое убежище в Польше.

В конечном итоге, Тимановская, к сожалению, не смогла участвовать в том виде олимпийского соревнования, к которому с потом и кровью готовилась годами. Но все равно весь этот громкий международный скандал является для этой смелой и волевой спортсменки большой победой, а для Лукашенко – очередным сокрушительным репутационным поражением его давно дискредитированного режима.

Майкл Бом, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».