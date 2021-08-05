Астрономы обнаружили каменистую планету с массой в два раза меньше, чем у Венеры 5.08.2021, 19:35

иллюстрационное Фото

Исследователи также нашли планету, которая находится в обитаемой зоне звезды.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа исследовали систему планет L 98-59, похожих на планеты Солнечной системе. В результате им удалось найти планету, масса которой в два раза ниже, чем у Венеры, планету-океан и планету, которая находится в обитаемой зоне звезды, сообщает Европейская южная обсерватория.

По словам ученых, планета, которая находится в обитаемой зоне звезды, вероятно, сохранила атмосферу, которая может защищать развитие жизни. Звезда L 98-59 находится на расстоянии 35 световых лет от Солнца. Вокруг нее вращается система каменистых планет, похожих на Землю и Венеру. Они располагаются достаточно близко к светилу, а значит «теплые».

Исследователи смогли установить, что в атмосферах или в недрах трёх из этих планет, возможно, имеется вода. Две планеты системы L 98-59, расположенные ближе к звезде, вероятно, сухие – если там и есть вода, то ее очень мало. Но на третьей планете вода может составлять до 30% массы – настоящая «планета-океан».

Ученые также нашли «скрытые» планеты – четвертую и, возможно, пятую, которые ранее не удавалось заметить. Причем, пятая находится на таком расстоянии к планете, что на ней может существовать жидкая вода.

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