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Кочановой понравилось в женской колонии Гомеля

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  • 5.08.2021, 20:10
  • 17,744
Кочановой понравилось в женской колонии Гомеля
Наталья Кочанова

Лукашистка осмотрела место, где будет отбывать наказание за преступления режима.

Наталье Кочановой понравилось в женской колонии Гомеля.

«Созданные здесь условия позволяют женщинам осознать свою проблему и встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно», - заявила чиновница.

«Посещение женской колонии - это дальновидный шаг Качановой. Единственное, для полноты ощущений можно было прогуляться по территории с руками за спиной и в наручниках. Не уверены насчет исправления, но на осознание фашистских преступлений времени у нее будет достаточно», - пишет тг-канал «Ник и Майк». По их данным, встреча с политзаключенной Натальей Херше состоялась.

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