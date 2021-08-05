Телескоп NASA записал звук пульсации звезд
- 5.08.2021, 20:38
- 1,226
Ученые заявили, что телескоп TESS исследовал почти 75% неба.
Американские ученые с помощью телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) определили беспрецедентное скопление красных гигантских звезд и записали их пульсацию. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике США (NASA).
"Наш результат, основанный на измерениях звезд за первые два года работы TESS показывает, что мы можем определять массы и размеры этих колеблющихся гигантов с точностью, которая будет улучшаться по мере продолжения работы. Действительно беспрецедентно то, что широкий охват TESS позволяет нам проводить измерения равномерно почти по всему небу", – сказал Марк Хон, научный сотрудник NASA Hubble в университете Гавайев.
Телескоп TESS отслеживает большие участки неба с помощью четырех камер. За два года он исследовал около 75% неба.