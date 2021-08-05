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Телескоп NASA записал звук пульсации звезд

  • 5.08.2021, 20:38
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Телескоп NASA записал звук пульсации звезд

Ученые заявили, что телескоп TESS исследовал почти 75% неба.

Американские ученые с помощью телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) определили беспрецедентное скопление красных гигантских звезд и записали их пульсацию. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике США (NASA).

"Наш результат, основанный на измерениях звезд за первые два года работы TESS показывает, что мы можем определять массы и размеры этих колеблющихся гигантов с точностью, которая будет улучшаться по мере продолжения работы. Действительно беспрецедентно то, что широкий охват TESS позволяет нам проводить измерения равномерно почти по всему небу", – сказал Марк Хон, научный сотрудник NASA Hubble в университете Гавайев.

Телескоп TESS отслеживает большие участки неба с помощью четырех камер. За два года он исследовал около 75% неба.

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