В Австралии хотят принять «акт Магнитского» 1 5.08.2021, 21:01

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На данный момент такой закон принят в шести странах.

В Сенате Австралии захотели принять проект «акта Магнитского». Его обсудили в рамках первого чтения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Если правительство Австралии примет закон, то оно сможет вводить адресные санкции для борьбы с нарушениями прав человека и коррупцией. Принять «акт Магнитского» рекомендовал Объединенный постоянный комитет по иностранным делам, обороне и торговле парламента Австралии еще в 2020 году, напоминает Telegram-канал «Санкции. Экспертиза».

Закон был назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». На данный момент такой закон принят в шести странах. Его аналоги также одобрены в Эстонии, Канаде, Литве и Латвии. В Великобритании приняли только часть закона — она касается заморозки активов тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека.

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