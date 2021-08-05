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Иракcкая авиакомпания отменила еще один рейс в Минск

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  • 5.08.2021, 21:09
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Иракcкая авиакомпания отменила еще один рейс в Минск
Фото: jetphotos.com

Рейс должен был прилететь в Минск 6 августа.

Еще одна иракская авиакомпания начала отменять полеты в Минск. Рейс Fly Baghdad под номером IF623 из Багдада, который должен был прилететь в Минск 6 августа в 11:25 по белорусскому времени, отменен, сообщает электронное табло Национального аэропорта «Минск».

Сегодня другая иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс из Басры. При этом самолет Fly Baghdad сегодня все же долетел до Беларуси.

Ранее сообщалось, что рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней. Об этом рассказал посол Евросоюза в Ираке Мартин Хут.

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