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Лидер «Дай Дарогу!» уехал из Беларуси

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  • 5.08.2021, 21:48
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Лидер «Дай Дарогу!» уехал из Беларуси
Юрий Стыльский

Музыкант не пришел на заседание суда по делу о признании клипа группы «экстремистским материалом».

Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси. Как сообщает @by_culture, он не пришел на сегодняшнее заседание суда по делу о признании клипа группы на песню «Баю-Бай» экстремистским материалом.

В Instagram Стыльский сообщил, что права по своей защите он передал своему адвокату.

Напомним, согласно заявлению ГУБОПиК, экспертная комиссия пришла к заключению, что клип на песню «Баю-Бай» снят с целью дискредитации работников силовых структур. В суд Ленинского района Бреста шестое управление ГУБОПиК МВД было подано заявление о признании материала экстремистским.

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