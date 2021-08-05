Лидер «Дай Дарогу!» уехал из Беларуси

Лидер «Дай Дарогу!» уехал из Беларуси3
- 5.08.2021, 21:48
- 2,684
Музыкант не пришел на заседание суда по делу о признании клипа группы «экстремистским материалом».
Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси. Как сообщает @by_culture, он не пришел на сегодняшнее заседание суда по делу о признании клипа группы на песню «Баю-Бай» экстремистским материалом.
В Instagram Стыльский сообщил, что права по своей защите он передал своему адвокату.
Напомним, согласно заявлению ГУБОПиК, экспертная комиссия пришла к заключению, что клип на песню «Баю-Бай» снят с целью дискредитации работников силовых структур. В суд Ленинского района Бреста шестое управление ГУБОПиК МВД было подано заявление о признании материала экстремистским.