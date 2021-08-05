Официально: Iraqi Airways на неделю отменяет рейсы в Минск 10 5.08.2021, 22:38

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Об этом сообщила иракская авиакомпания.

С 5 августа Iraqi Airways отменяет рейсы в Минск на ближайшую неделю, сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Пассажирам обещают вернуть полную стоимость билетов в случае необходимости либо предоставить возможность изменить бронь.

Напомним, сегодня Iraqi Airways отменила рейс из Басры. Кроме того, отменен рейс другой иракской авиакомпании Fly Baghdad под номером IF623 из Багдада, который должен был прилететь в Минск 6 августа в 11:25 по беларусскому времени.

Ранее сообщалось, что рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней. Об этом рассказал посол Евросоюза в Ираке Мартин Хут.

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