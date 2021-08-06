Ума оставалось на три дня 16 Ирина Халип

6.08.2021, 7:35

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Что ни делает дурак – все он делает не так.

«Молчите! – хотелось кричать. – Морская фигура, на месте замри! Дайте спортсменке пробежать, не двигайтесь, не дышите». Нет, задвигались. А в результате - как всегда. Белорусскому государству – позор на весь мир, Польше – спортсменка мирового класса в сборную. Кто выиграл этот забег? Неважно. Могла быть не Польша, а Чехия, к примеру. Или Австрия, или Франция. Важно, кто всегда все проигрывает, за что бы ни брался.

Если выборы – то так, чтобы весь мир обалдел от наглого вранья. Если ЦИК – то Ермошина. Если мост – то рушится, не успев открыться. Если раскрытый заговор – то Федута.

Ладно, остаются еще «Евровидение» и спорт. Тут, казалось бы, напортачить трудно. Хороших исполнителей в стране полно, хороших спортсменов еще больше. Главное – не мешать. Отправить приличный коллектив или солиста на «Евровидение» – и пусть себе поет. Выбирать было из кого. И выступили бы хорошо, и баллов в этом году Беларуси бы зрители отсыпали целый мешок просто потому, что белорусы – главные ньюсмейкеры года. Нас уважают, нам сочувствуют, нам желают успеха, нам помогают. Закрыть стране доступ на «Евровидение» своими руками – это надо было очень постараться. Такое ощущение, будто всех государственных идеологов вместе с военруками собрали, заперли на три дня в бункере и сказали: вот вам выступления всех артистов, что есть в Беларуси, определите самых убогих с самой паскудной песенкой, чтобы уж точно нас туда не пустили. Идеологи подчинились приказу и справились с задачей блестяще, по-политруковски - их ведь тоже специально отбирают.

Впрочем, даже в те годы, когда от Беларуси на «Евровидении» выступали нормальные исполнители, всякий раз все заканчивалось скандалами и курьезами. То Петр Елфимов писал жалобы в УБЭП о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к «Евровидению», потому что огромные деньги были вбуханы в не менее огромные простыни, под которыми на сцене извивалось неопознанное женское тело. То в состав делегации включался Азаренок-старший и получал пощечину от Филиппа Киркорова. То Лукашенко собирал экстренное совещание по поводу фальсификации голосов отборочного тура, а потом потерянные голоса днем и ночью искал следственный комитет. Но до такой степени общеевропейского позора как-то не доходили – балансировали где-то на краю.

В этом году «Евровидение» угрем выскользнуло из рук и оставило бездарей слушать песни таких же бездарей где-нибудь в ресторане «Лебяжий» на тусовках семьи Лукашенко. Но оставалась еще Олимпиада. Вот тут-то, казалось бы, вообще ничего не нужно делать – ни политзаключенных из тюрем освобождать, ни выборы проводить, ни выяснять, кто какие письма подписывал и в каких телеграм-чатах состоял. Достаточно просто замереть и вообще не двигаться – и спортсмены все сделают сами. Пробегут, прыгнут, проплывут, метнут. Неважно, сколько медалей возьмут и возьмут ли вообще. В любом случае выступят, только не мешайте, не лезьте со своей мусорной компетенцией. Так нет же – полезли. Спортсменку, которая всего лишь профессионально покритиковала спортивных чиновников, попытались насильно вывезти из Токио накануне ее выступления. Да еще и 150 долларов суточных потребовали вернуть – наверняка ОМОНу платить уже нечем.

В 1998 году в той же Японии уже случился белорусско-олимпийский скандал. Тогда Лукашенко приехал в Нагано, встал на лыжи вместе со всей своей свитой и отправился кататься по рисовым полям. Хозяин полей, увидев гоп-компанию на лыжах в собственных владениях, вызвал полицию. Тогда мирового позора удалось избежать, потому что, во-первых, очень немногие в мире знали, кто такой Лукашенко, а во-вторых, никто не пострадал. Белорусская делегация заплатила бюджетными деньгами штраф за покатушки, а хозяин рисовых полей оказался не кровожадным. Так что в мировые новости история не попала. И вот спустя двадцать с лишним лет японская полиция снова спешит на вызов.

Только теперь замять историю не удалось. Потому что если тогда Лукашенко в представлении окружающих был обычным хитрованистым мужичком, то теперь весь мир знает: это бездарный отставной диктатор, окруживший себя такой публикой, что в ее присутствии становится неловко даже зоотехникам. И вся эта компания сажает людей просто потому, что не умеет сажать ни зерно, ни деревья, ни цветы. За что ни возьмутся – или скандал, или смех на весь мир.

А Кристина Тимановская еще пробежит свою дистанцию. На следующей Олимпиаде. В составе белорусской сборной. Под бело-красно-белым флагом. И те, кто отдавал приказ насильно вывозить ее из Токио (и еще множество других преступных приказов), возможно, даже увидят ее выступление – если, конечно, в камере будет телевизор.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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