Лидера ОГП Николая Козлова приговорили к трем месяцам лишения свободы 6.08.2021, 10:26

1,612

Николай Козлов

Суд проходил в закрытом режиме.

Лидер ОГП Николай Козлов приговорен к трем месяцам лишения свободы, сообщает ПЦ «Весна-96».

Подробности неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.

Ранее Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении после допроса в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это он уже был привлечен к административной ответственности.

Судья Татьяна Шотик приговорила политика к строжайшему наказанию по вменяемой ему статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».