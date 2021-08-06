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Лидера ОГП Николая Козлова приговорили к трем месяцам лишения свободы

  • 6.08.2021, 10:26
  • 1,612
Лидера ОГП Николая Козлова приговорили к трем месяцам лишения свободы
Николай Козлов

Суд проходил в закрытом режиме.

Лидер ОГП Николай Козлов приговорен к трем месяцам лишения свободы, сообщает ПЦ «Весна-96».

Подробности неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.

Ранее Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении после допроса в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это он уже был привлечен к административной ответственности.

Судья Татьяна Шотик приговорила политика к строжайшему наказанию по вменяемой ему статье.

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