Лидера ОГП Николая Козлова приговорили к трем месяцам лишения свободы
- 6.08.2021, 10:26
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Суд проходил в закрытом режиме.
Лидер ОГП Николай Козлов приговорен к трем месяцам лишения свободы, сообщает ПЦ «Весна-96».
Подробности неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.
Ранее Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении после допроса в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это он уже был привлечен к административной ответственности.
Судья Татьяна Шотик приговорила политика к строжайшему наказанию по вменяемой ему статье.