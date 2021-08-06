Муж Кристины Тимановской прибыл в Польшу
- 6.08.2021, 11:40
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Арсений Зданевич въехал по гуманитарной визе.
Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сообщил, что прибыл в Польшу, пишет «Трибуна».
Ранее он находился в Киеве.
«Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу», – сказал Зданевич.
Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа.
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил спортсменку от Олимпиады в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием».
Перед этим легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.
Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.