Муж Кристины Тимановской прибыл в Польшу 6.08.2021, 11:40

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Арсений Зданевич въехал по гуманитарной визе.

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сообщил, что прибыл в Польшу, пишет «Трибуна».

Ранее он находился в Киеве.

«Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу», – сказал Зданевич.

Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил спортсменку от Олимпиады в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Перед этим легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.

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