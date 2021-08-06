В России глава Думы оскандалилась во время исполнения гимна РФ: видео
- 6.08.2021, 16:29
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Оксана Козловская перепутала слова гимна России и СССР.
В России политик областного уровня оскандалилась во время исполнения гимна Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT, пишет «Апостроф».
“Глава томской Законодательной думы Оксана Козловская забыла отключить микрофон во время исполнения гимна России и "немного" перепутала слова”, - говорится в сообщении.
Политик заменила текст на слова гимна Советского Союза.
Отмечается, что перед началом "минутки патриотизма" Козловская подчеркнула, что у всех есть текст.