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В России глава Думы оскандалилась во время исполнения гимна РФ: видео

  • 6.08.2021, 16:29
  • 2,272
В России глава Думы оскандалилась во время исполнения гимна РФ: видео
Оксана Козловская

Оксана Козловская перепутала слова гимна России и СССР.

В России политик областного уровня оскандалилась во время исполнения гимна Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT, пишет «Апостроф».

“Глава томской Законодательной думы Оксана Козловская забыла отключить микрофон во время исполнения гимна России и "немного" перепутала слова”, - говорится в сообщении.

Политик заменила текст на слова гимна Советского Союза.

Отмечается, что перед началом "минутки патриотизма" Козловская подчеркнула, что у всех есть текст.

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