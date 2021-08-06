Мать Павла Северинца: У режима земля горит под ногами! 6.08.2021, 17:53

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Правда на стороне свободных белорусов.

К витебской активистке, матери политзаключенного Павла Северинца Татьяне Северинец приходил милиционер с рассказами про статью № 342 УК, предусматривающую ответственность за «организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях», передает «Радыё Рацыя».

Татьяну Северинец считает, что милиция боится накануне 9 августа.

- Земля под ногами горит! Даже такую женщину, как я, в таком возрасте, боятся. В их руках армия, силовики, оружие, машины, деньги. У меня нет ничего, кроме веры в то, что эта власть преступна.

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