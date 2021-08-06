«Водитель решил быть умнее всех» 2 6.08.2021, 18:22

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фото: onliner.by

Возле гостиницы «Минск» водитель наскочил на полусферу.

Читательница onliner.by рассказала об инциденте, который случился сегодня днем возле гостиницы «Минск». Автомобиль Kia наскочил на бетонную полусферу и с ней под днищем приехал на тротуар.

— Возле гостиницы «Минск» водитель решил быть умнее всех и наскочил на эту полусферу, — рассказала автор фото.

Ситуация курьезная, но и весьма неприятная тоже: бетонную полусферу из-под днища авто еще нужно вытащить.

— Я дала ему домкрат — надо же людям помогать. В результате операция завершилась успешно — полусферу извлекли, — отметила собеседница.

Отметим, что полусферы устанавливаются для того, чтобы не допустить проезд транспортного средства либо его парковку. Не следует пытаться проехать над ними, даже если автомобиль позволяет это сделать, ну а если нет — то тем более.

фото: onliner.by

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