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Curiosity празднует девятую годовщину на Красной планете

  • 6.08.2021, 20:03
  • 1,086
Curiosity празднует девятую годовщину на Красной планете

Какие открытия сделал марсоход.

Начиная с 26 ноября 2011 года, после 254 дней космического путешествия, марсоход Curiosity успешно приземлился на Красную планету. В течение девяти лет аппарат исследовал планету и сделал немало открытий.

Об этом пишет РБК со ссылкой на NASA.

Чем именно отличился марсоход Curiosity

Благодаря его наблюдениям, ученые узнали, что на Марсе в кратере Гейла когда-то существовала система озер, которая, возможно, поддерживала жизнь на территории в течение невероятного долгого времени;

Во время восхождения по одному из массивов и тщательного исследования горных пород оказалось, что на Красной планете когда-то существовал теплый и влажный климат, который позже сменился на сухой и ледяной;

Curiosity обнаружил на Марсе органические химические вещества. В частности, некоторые из них даже содержат углерод;

Марсоход также обнаружил на планете метан, который на Земле производят живые существа, впрочем есть теория, что на Красной планете он образуется благодаря абиотическим процессам.

В течение девяти лет на Марсе, аппарат преодолел расстояние длиной 25,98 километра. Как отмечают ученые, марсоход и в дальнейшем находится в хорошем состоянии.

Сегодня же Curiosity направляется к горному участку, который богат на сульфатные породы. В начале подъема марсоход обнаружил глину, которая образуется исключительно при наличии воды.

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