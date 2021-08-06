Curiosity празднует девятую годовщину на Красной планете 6.08.2021, 20:03

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Какие открытия сделал марсоход.

Начиная с 26 ноября 2011 года, после 254 дней космического путешествия, марсоход Curiosity успешно приземлился на Красную планету. В течение девяти лет аппарат исследовал планету и сделал немало открытий.

Об этом пишет РБК со ссылкой на NASA.

I used my CheMin instrument in a clay-rich area of Gale Crater to study mineral records with my team. The minerals can tell us about Mars’ ancient environment. It seems past super-salty water may have changed the history of these layers below the surface. https://t.co/19seHzn1vL pic.twitter.com/5Zl4YpeNhj — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 8, 2021

Чем именно отличился марсоход Curiosity

Благодаря его наблюдениям, ученые узнали, что на Марсе в кратере Гейла когда-то существовала система озер, которая, возможно, поддерживала жизнь на территории в течение невероятного долгого времени;

Во время восхождения по одному из массивов и тщательного исследования горных пород оказалось, что на Красной планете когда-то существовал теплый и влажный климат, который позже сменился на сухой и ледяной;

Curiosity обнаружил на Марсе органические химические вещества. В частности, некоторые из них даже содержат углерод;

Марсоход также обнаружил на планете метан, который на Земле производят живые существа, впрочем есть теория, что на Красной планете он образуется благодаря абиотическим процессам.

В течение девяти лет на Марсе, аппарат преодолел расстояние длиной 25,98 километра. Как отмечают ученые, марсоход и в дальнейшем находится в хорошем состоянии.

I'm celebrating my 9th landiversary on Mars. In 2012, I hit the ground running. I've traveled a total of 16.3 mi (26.3 km), climbed 1,509 ft (460 m) in elevation & collected 32 drilled samples. Time flies when you’re doing science. Thanks for riding along! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 5, 2021

Сегодня же Curiosity направляется к горному участку, который богат на сульфатные породы. В начале подъема марсоход обнаружил глину, которая образуется исключительно при наличии воды.

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