Две партии белорусских сигарет задержали в Латвии

Две партии белорусских сигарет задержали в Латвии1
- 6.08.2021, 20:17
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Сигареты нашли в грузовом автомобиле.
На этой неделе латвийские таможенники задержали две партии белорусских сигарет.
3 августа 1200 пачек сигарет нашли в грузовом автомобиле, который въезжал в Латвию через пункт пропуска «Силене».
5 августа более 26 тысяч пачек сигарет NZ GOLD и QUEEN Superslims были обнаружены в в грузовом поезде в вагоне со щепой.
Общая сумма неуплаченных с сигарет налогов составила 93 тысячи евро, сообщает латвийская таможня.