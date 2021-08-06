Две партии белорусских сигарет задержали в Латвии 1 6.08.2021, 20:17

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Фото: таможня Латвии

Сигареты нашли в грузовом автомобиле.

На этой неделе латвийские таможенники задержали две партии белорусских сигарет.

3 августа 1200 пачек сигарет нашли в грузовом автомобиле, который въезжал в Латвию через пункт пропуска «Силене».

5 августа более 26 тысяч пачек сигарет NZ GOLD и QUEEN Superslims были обнаружены в в грузовом поезде в вагоне со щепой.

Общая сумма неуплаченных с сигарет налогов составила 93 тысячи евро, сообщает латвийская таможня.

Фото: таможня Латвии

Фото: таможня Латвии

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