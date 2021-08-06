Астронавт показал, как падал российский модуль «Пирс» 6.08.2021, 20:35

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фото: spaceflight.nasa.gov

Модуль превратился в огненный шар.

Французский астронавт на Международной космической станции снял на видео момент вхождения российского модуля "Пирс" в атмосферу Земли. Аппарат превратился в огненный шар, а куски металла усилили фейерверк.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Facebook-страницу астронавта Тома Песке.

"Вход в атмосферу без теплозащитного экрана создает красивый огненный шар. Вы ясно видите, как более мелкие куски плавящегося металла всплывают и усиливают фейерверк", - отметил Песке.

В течение нескольких минут астронавты с МКС имели возможность наблюдать за модулем, который почти мгновенно превратился в огненный шар из-за сверхвысокой температуры от трения, которая достигает отметки 1600 градусов.

Как отметил Песке, стоит быть более осмотрительным при загадывании желаний во время падения звезды, поскольку последняя может оказаться обычным орбитальным мусором.

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