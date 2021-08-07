Пять шагов к наказанию Лукашенко 7.08.2021, 8:00

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Создан прецедент, который может ускорить падение режима.

Трагическая смерть белорусского оппозиционера Виталия Шишова – прецедент, который может ускорить падение политического режима Лукашенко.

Об этом в статье для издания «Европейская правда» пишет народный депутат Украины Дмитрий Соломчук.

Уже сейчас выглядит так, будто Александр Лукашенко решил «превзойти» своего визави Владимира Путина в вопросе давления на активную часть общества, которая выступает за перемены в собственной стране.

Тем более, это не первый пример его мести. После принудительной посадки в Минске рейсового самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича против режима Лукашенко были введены мощные секторальные санкции.

Однако это не остановило его – недавно весь мир был шокирован ситуацией с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую «вежливые» люди пытались силой вывезти из Токио в Минск после ее публичной критики в адрес так называемого Национального олимпийского комитета Беларуси.

Украинские правоохранительные органы и спецслужбы обязаны расследовать убийство (по-другому это трудно назвать) белорусского активиста и дать ответы на многочисленные вопросы.

Если будут найдены факты и доказательства того, что это белорусский или российский след, смерть Шишова должна стать для Лукашенко персональным «делом Скрипалей».

Международное сообщество и украинский политический истеблишмент не должны оставить такую ситуацию без внимания. Нужно продемонстрировать, что выход за пределы «красных» линий будет иметь очень серьезные последствия для любого.

Не должна оставаться в стороне и Украина. Общество и власть должны быть едиными и жестко ответить на подобные действия.

Что стоит делать в такой ситуации?

1. Нужно как можно быстрее разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко.

Украина поддерживает белорусский народ в его стремлении жить в цивилизованном, демократическом и безопасном государстве. Украинцы стремятся иметь стабильного и уравновешенного соседа на собственных границах, что представляется маловероятным в свете последних событий в Беларуси.

2. Ввести дополнительные санкции на импорт белорусской продукции в Украину. Хватит мыслить стереотипами о «стратегической незаменимости» Беларуси для Украины.

Если товарооборот между странами находит на уровне $4,5 млрд, то $3 млрд долларов приходится именно на белорусский экспорт.

Лукашенко понимает, что он зависим от Украины, транзита нефтепродуктов и калийных удобрений, замену которым мы можем найти в краткосрочной перспективе.

В этом аспекте предыдущие решения официального Киева по введению специальной 35% пошлины на импорт белорусской машиностроительной продукции в Украину и закрытии авиационного пространства выглядят вполне оправданными.

Если будут найдены конкретные факты возможного участия белорусских спецслужб в деле убийства Шишова, ответ со стороны Украины должен быть максимально серьезным.

3. В рамках совместных инициатив Люблинского треугольника призвать Евросоюз немедленно наложить санкции на газопровод «Ямал», который транзитирует через территорию Беларуси 39 млрд кубометров российского газа.

Пусть режим в Минске почувствует экономические последствия от подобных провокаций, а Российская Федерация обращается к Украине с просьбой бронировать дополнительные пропускные мощности украинской ГТС.

4. Правоохранительным органам – предоставить персональную охрану для активистов «Белорусского дома», а общественным организациям, политикам и неравнодушным деловым кругам – консолидироваться вокруг организационной и финансовой поддержки учреждения.

5. Украинская власть должна предоставить всю необходимую поддержку белорусским гражданам и бизнесу, которые оказались под жесточайшим административным давлением и вынуждены покидать собственную страну за сознательную гражданскую позицию.

Главное, мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы эти люди чувствовали себя полностью защищенными на территории украинского государства.

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