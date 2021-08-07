«Если на две недели всем уйти в отпуск, то система не сможет себя восстановить» 7.08.2021, 8:03

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«Бахнуть» может в любой момент.

В польском городке Грудек, что под Белостоком, проходит фестиваль «Абуджаных Тутака».

В течение двух дней там проходят выступления звезд белорусской музыки, фотовыставки, дискуссии, показы документального и художественного кино, посвященного прошлогодним событиям в Беларуси, мастер-классы для детей и взрослых, игры и развлечения.

Среди прочего на фестивале прошла дискуссионная панель «Рабочие — двигатель белорусских протестов». В разговоре приняли участие один из лидеров забастовочного движения в Беларуси Сергей Дылевский, активистка стачкома на «Гроднопромстрое» Юлия Сливко, активист стачкома на «Беларуськалии» Владимир Тимощенко.

Сергей Дылевский считает, что во время протестов в 2020 году белорусским рабочих не хватило опыта:

— Самое главное, что должно сегодня быть в головах рабочего народа, это осознание того, что мы можем все изменить. Для этого нам, по-большому счету, сильно напрягаться не нужно, а наоборот, нужно просто отдохнуть. Просто не выходить на работу. Просто забастовать на две недели, максимум — месяц.

Активистка стачкома на «Гроднопромстрое» Юлия Сливко считает, что забастовку можно начинать с малых шагов:

— Можно требовать полного соблюдения техники безопасности, полного соблюдения технологического процесса. Тогда в Беларуси остановится абсолютно все. Ведь у нас любой из начальников не знает ни одного технологического процесса, за который он отвечает. Он не знает ничего о технике безопасности. Хотя под его началом — сотни и тысячи людей.

Активист стачкома «Беларуськалия» Владимир Тимощенко также уверен в силе забастовки:

— Я до сих пор верю, что если на две недели всем уйти в отпуск, посидеть дома, «заболеть», то эффект будет настолько большой, что эта система не сможет себя восстановить.

Сергей Дылевский отметил то, что положение белорусских властей только ухудшается:

— Даже те, кто сомневался, плыл по течению, начинают не просто не любить власть, не просто быть против. Власть начинают просто ненавидеть. Это все кипит-кипит-кипт, бурлит, а когда «бахнет» — просто непонятно. В любой момент.