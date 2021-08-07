Глушим моторы Артем Черников

7.08.2021, 8:05

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Как можно работать на эту власть, после всего, что она совершила?

О Беларуси снова заговорили во всех мировых СМИ. И все только потому, что молодая девушка совершила поступок, который может сделать каждый человек: Кристина Тимановская сказала «нет!».

Это было решение не идти против своей совести. И она стала примером не только для спортсменов, но и для каждого белоруса, каждого работника в своей сфере.

«Тимановская, между прочим, наконец-то сказала то, что каждый белорус должен был сказать еще давно:

Я не полезу туда без страховки

Я не пойду в шахту с неисправным СИЗ

Я не буду собирать с родителей деньги на шторы

Я не выйду на субботник

Я не буду водить автобус в две смены

Я не буду работать в цеху при +40

Я не буду заполнять эти бессмысленные бумажки

Я не пойду в ваш профсоюз

Я не буду бить палкой людей

Я не буду, не хочу, не войду в положение, я не собираюсь «понимать», решайте сами свои проблемы

И это для нас — единственный путь»

Цитата Мити Оганесяна

И действительно, почему мы до сих пор работаем? Почему мы должны слушать фразу: «Ну вы же сами все понимаете!» Нет, я не понимаю! Я не понимаю, как можно спокойно работать на эту власть, после всего, что она совершила.

Для начальников и пособников режима мы — самый большой страх. Всем известно, что часто руководящие должности занимают люди с, мягко говоря, недостаточным либо же полностью противоречащим специальности образованием.

Им действительно страшно, что их сотрудники знают больше, чем они. Что люди однажды перестанут слушать дураков и разум наконец возьмет верх над глупцами-назначенцами. Ну а нам пора действовать.

Вспоминаем, что нас преобладающее большинство, а их —всего натянутые 3%. Возобновляем в памяти наши масштабные протесты. Тогда даже слово забастовка, витающее в воздухе, пугало до смерти синепалого и всю его шайку. Именно сейчас, задавленные со всех сторон, они максимально уязвимы. Все козыри у нас в руках. Он давно уже проиграл. Осталось только выдворить его из нашей страны.

Для этого нужно совсем немного: мы перестаем работать. Мы складываем рабочий инструмент, выключаем компьютеры, глушим моторы. Не имеет значения профессия, не важно сколько лет стаж, важна лишь наша общая цель — свобода Беларуси и свобода наших друзей.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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