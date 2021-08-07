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Ученые выяснили, как долго действует иммунитет к коронавирусу в организме

  • 7.08.2021, 8:17
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Ученые выяснили, как долго действует иммунитет к коронавирусу в организме

Специалисты также обнаружили дополнительную защита от COVID-19.

Ученые рассказали о том, насколько долго антитела к коронавирусу могут сохраняться в теле человека. Об этом сообщается на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).

По данным исследования, уровни антител IgG остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения.

Эксперты отмечают, что у 75 процентов людей через пять месяцев после начала болезни было замечено увеличение количества антител, при этом никаких свидетельств повторного воздействия коронавируса обнаружено не было.

Специалисты также выяснили, что, возможно, существует дополнительная защита от COVID-19, которую обеспечивают антитела к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.

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