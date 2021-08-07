И пешком, и вплавь: латвийские пограничники задержали у белорусской границы 28 мигрантов из Ирака 7.08.2021, 8:26

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О них сообщил местный житель, увидевший мигрантов на автобусной остановке.

За нелегальный переход латвийско-белорусской границы латвийские пограничники задержали 28 мигрантов из Ирака. Об этом сообщает Delfi.lv.

Как пишет издание, 4 и 5 августа пограничники задержали три группы нелегалов. 4 августа была задержана группа, в которую входили 12 иракцев.

На следующий день задержали еще четверых. О них пограничникам сообщил местный житель, увидевший мигрантов на автобусной остановке.

Третью группу, состоящую из 12 человек, задержали в окрестностях одной из приграничных деревень — в Латвию из Беларуси они попали, переплыв Даугаву на надувной лодке.

По всем фактам нарушения государственной границы начаты уголовные процессы. Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев.

Напомним, после того как Литва приняла решение возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, их количество увеличилось на польском и латвийском направлениях. Так накануне в Польше задержали 71 мигранта, которые незаконно перешли границу из Беларуси.

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