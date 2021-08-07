Nestle значительно сократила рекламный бюджет в Беларуси 7.08.2021, 8:36

Компания внимательно следит за развитием событий в нашей стране.

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу швейцарской компании.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси», — сообщила 6 августа в ответ на запрос DW пресс-служба компании.

Причиной запроса стали обвинения в адрес целого ряда именитых американских и европейских компаний в том, что они фактически финансируют пропаганду режима Лукашенко.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco проанализировала продукция каких фирм рекламируется на трех государственных телеканалах Беларуси в лучшее вечернее время, в том числе непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, и пришла к выводу, что две трети роликов приходятся на западных производителей.

Еще один лидер в списке самых активных рекламодателей — немецкий производитель бытовой химии Henkel, известный такими брендами, как Persil, Schwarzkopf и «Момент». На запрос DW в концерне сообщили, что решения о размещении телевизионной рекламы принимаются не в головном офисе концерна, а «в филиалах на местах локальными маркетинговыми командами». Из этого следует, что ролики Henkel на белорусских госканалах оплачиваются из Москвы, где находится штаб-квартира ООО «Хенкель Рус», обслуживающего рынки России и стран СНГ.

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