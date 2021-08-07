В России один пациент заразил коронавирусом сразу полторы тысячи человек

В России один пациент заразил коронавирусом сразу полторы тысячи человек4
- 7.08.2021, 8:53
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Это стало рекордом по суперраспространению COVID-19.
Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тысячи человек, сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — рассказал эксперт.
По статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.