Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио

Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио6
- 7.08.2021, 9:00
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Это стало шестой наградой сборной на Играх.
Белорусская женская байдарка-четверка взала серебро на Олимпиаде. На дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финальном заплыли показали второе время — 1:36.073, сообщает naviny.online.
Олимпийскими чемпионками стали венгерки (1:35.463), бронза у полячек (1:36.445).
А вот мужская четверка на аналогичной дистанции в финале показала лишь пятое время.
Теперь у белорусской команды шесть медали (золото, три серебра и две бронзы).