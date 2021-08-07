Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио 6 7.08.2021, 9:00

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Это стало шестой наградой сборной на Играх.

Белорусская женская байдарка-четверка взала серебро на Олимпиаде. На дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финальном заплыли показали второе время — 1:36.073, сообщает naviny.online.

Олимпийскими чемпионками стали венгерки (1:35.463), бронза у полячек (1:36.445).

А вот мужская четверка на аналогичной дистанции в финале показала лишь пятое время.

Теперь у белорусской команды шесть медали (золото, три серебра и две бронзы).

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