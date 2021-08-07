Токио: испанский ходок Хесус Анхель Гарсия выступил на восьмой Олимпиаде в карьере 7.08.2021, 10:43

Это — рекорд для легкоатлетов.

Испанский ходок Хесус Анхель Гарсия стал первым легкоатлетом, участвовавшим в восьми Олимпиадах, сообщает pressball.by.

Гарсия выступал еще на Олимпийских играх 1992 года. Тогда победителю олимпийского финала Токио в ходьбе на 50 километров Давиду Томале было два года. Сам 51-летний спортсмен в гонке в Токио занял 35-е место. Наиболее близок к олимпийской медали Гарсия был в 2008 году, когда занял четвертое место.

Испанец трижды становился серебряным призером чемпионатов мира, дважды становился призером чемпионатов Европы, четырежды выигрывал Кубок Европы по спортивной ходьбе.

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