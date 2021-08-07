закрыть
7 августа 2021, суббота, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Токио: испанский ходок Хесус Анхель Гарсия выступил на восьмой Олимпиаде в карьере

  • 7.08.2021, 10:43
Токио: испанский ходок Хесус Анхель Гарсия выступил на восьмой Олимпиаде в карьере

Это — рекорд для легкоатлетов.

Испанский ходок Хесус Анхель Гарсия стал первым легкоатлетом, участвовавшим в восьми Олимпиадах, сообщает pressball.by.

Гарсия выступал еще на Олимпийских играх 1992 года. Тогда победителю олимпийского финала Токио в ходьбе на 50 километров Давиду Томале было два года. Сам 51-летний спортсмен в гонке в Токио занял 35-е место. Наиболее близок к олимпийской медали Гарсия был в 2008 году, когда занял четвертое место.

Испанец трижды становился серебряным призером чемпионатов мира, дважды становился призером чемпионатов Европы, четырежды выигрывал Кубок Европы по спортивной ходьбе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)