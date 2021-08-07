Очевидцы: На МТЗ отлавливают котов, закрывают их в коробки и запечатывают скотчем

Очевидцы: На МТЗ отлавливают котов, закрывают их в коробки и запечатывают скотчем24
- 7.08.2021, 12:18
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Зачем?
Подписчики сообщают, что на Минском тракторном заводе отлавливают котов, закрывают их в коробки, а сами коробки запечатывают скотчем, пишет телеграм-канал БОР «Белорусское объединение рабочих».
Работники также рассказывают, что коты в цехах были практически всегда. Они там жили, некоторые рабочие подкармливали их. Что произойдет с животными дальше — неизвестно. Очень хочется верить, что их увезут хотя бы в приют.