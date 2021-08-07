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Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

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  • 7.08.2021, 13:01
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Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио
Алина Горносько

Это стало седьмой наградой сборной Беларуси.

Очередную олимпийскую медаль завоевали белорусские спортсмены на Играх в Токио.

Бронзу в копилку положила гимнастка-художница Алина Горносько, сообщает naviny.online.

Ее сумма составила 102,700 балла. Больше набрали лишь Линой Ашрам из Израиля (107,800) и Дина Аверина из России (107,650).

Еще одна белоруска — Анастасия Салос расположилась на восьмой позиции в итоговом протоколе (95,175).

Таким образом белорусские атлеты завоевали на данный момент семь медалей: золото и по три серебра и бронзы.

Алина Горносько — одна из подписанток провластного письма спортсменов.

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