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Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет

  • 7.08.2021, 13:40
Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет

Последний раз такое произошло в 1996 в Атланте.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам упражнений с четырьмя предметами Аверина получила 107,650 балла и осталась без золота. Бронзу завоевала спортсменка из Беларуси Алина Горносько. Золотая медаль досталась израильтянке Линой Ашрам. Другая россиянка — Арина Аверина — стала четвертой.

По ходу соревнований российские тренеры подали четыре протеста судьям на оценки. Лишь один из них был удовлетворен.

С 2000 года сборная России всегда выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике на Олимпиадах. Последний раз россиянки уезжали без побед с Олимпиады-1996 в Атланте.

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