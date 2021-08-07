Названы самые эффективные способы избежать тромбоза после COVID-19 7.08.2021, 13:47

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Это явление встречается в 20-30% случаев среди постковидных осложнений.

Одним из самых опасных следствий перенесенного коронавируса считается риск развития тромбоза. О том, как его снизить рассказал врач Валерий Вечорко, сообщает healthinfo.ua.

Специалист объяснил, что в 20-30% случаев среди постковидных осложнений встречаются тромбозы. Для того, чтобы не допустить опасных последствий он посоветовал в течение месяца после выздоровления тщательно отслеживать состояние своего здоровья.

Эксперт также рекомендует сделать кардиограмму, и употреблять как можно больше жидкости. Лучше всего пить воду, она помогает разжижать кровь, что, в свою очередь, снижает вероятность образования тромбов. Особенно, по словам доктора, это актуально в жаркие дни, когда у человека наблюдается повышенное потоотделение.

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