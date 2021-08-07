Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе «Роскосмоса» 7.08.2021, 14:12

Теперь ими будут грозить США вместо путинских мульфильмов?

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter рассказал о плакатах, которые висят в закрытых от СМИ корпусах «Красмаша».

Так, один из плакатов с надписью «Сармату» виза не нужна» висит на стене монтажно-испытательного корпуса завода.

«Могу по секрету сообщить, какие плакаты висят в закрытых от СМИ корпусах «Красмаша». Ну, например: «Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных», «Роскосмос» — семья наша, Путин — наш президент», «Бог на небе , Россия — на Земле», — написал глава госкорпорации.

Гендиректор отметил, что «коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат».

В августе министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения завода «Красмаш» в Красноярске заявил, что летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся в текущем году и завершатся в следующем.

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