Названы семь научно обоснованных причин чаще есть персики 2 7.08.2021, 14:19

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Эксперты-медики также назвали максимально полезную ежедневную норму этого продукта.

Сезон персиков в разгаре. Эти сочные плоды невероятно вкусны, однако на первый взгляд может показаться, что это сплошной сахар и калории. На самом же деле в персиках множество питательных веществ и они даже способствуют похудению. К таким выводам пришли эксперты медицинского портала WebMD.

1. Повышают иммунитет

Всего в одном персике среднего размера содержится до 13,2% суточной дозы витамина С. Это питательное вещество способствует заживлению ран и поддерживает иммунную систему. Кроме того, витамин С помогает избавиться от свободных радикалов, повреждающих клетки организма.

2. Укрепляют зрение

Бета-каротин, являющийся мощным антиоксидантом, придает персикам красивый золотисто-оранжевый цвет. В нашем организме под воздействием ферментов он превращается в витамин А, который помогает поддерживать здоровое зрение, а также укрепляет иммунную систему.

3. Улучшают пищеварение

Один персик среднего размера обеспечивает от 6% до 9% клетчатки, необходимой нашему организму каждый день. Продукты с высоким содержанием клетчатки могут защитить вас от таких проблем со здоровьем, как диабет, болезни сердца и рак. Кроме того, клетчатка улучшает перистальтику кишечника, снижая риск запоров и диареи.

4. Способствуют похудению

Калорийность персиков составляет менее 60 калорий (39 ккал на 100 г веса), они не содержат насыщенных жиров, холестерина или натрия. И на 85% состоят из воды. При этом благодаря высокому содержанию клетчатки они очень сытные. Съев персик, вы дольше не будете чувствовать голод, а значит не наберете лишние килограммы.

5. Улучшают состояние кожи

Витамин С, содержащийся в персиках, стимулирует выработку коллагена, который придает эластичность нашей коже. А витамин Е уменьшает видимость пигментных пятен, улучшает кровообращение, а также способен устранять повреждения от солнечного UVB-излучения.

6. Помогают сохранить здоровье зубов

Какими бы сладкими ни были персики, они способствуют сохранению здоровья зубов, поскольку содержат фтор. Именно фтор помогает избавиться от микробов во рту, которые вызывают кариес.

7. Снижают давление и укрепляют кости

Содержащийся в персиках калий помогает нормализовать кровяное давление и уровень сахара в крови, а также снижает вероятность образования камней в почках и потери костной массы.

Сколько персиков можно есть в день

Как и любой другой продукт, персик приносит пользу при условии умеренного употребления. Чтобы извлечь максимум пользы, но не нанести вреда организму, достаточно съедать по 2−3 свежих фрукта в сутки (не более 500−600 г). При склонности к диабету стоит отказаться от персиков самых сладких сортов и немного снизить дневную дозу.

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