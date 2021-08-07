Ученые выдвинули новую гипотезу о золотой маске Тутанхамона 1 7.08.2021, 15:29

3,604

Для изготовления уникального артефакта использовалось два разных сплава.

Джоан Флетчер, которая является известным египтологом из Великобритании, выдвинула совершено новую гипотезу относительно золотой маски Тутанхамона. Эта маска была обнаружена еще 100 лет назад Говардом Картером. Вес находки превышает 10 килограмм, а высота составляет 54 см. Для изготовления маски использовалось два разных сплава золота. На обратной стороне изделия присутствует специальное заклинание, которое помогает перейти в другой мир.

Об этом сообщает Al Monitor (перевод — planetanovosti.com).

Флетчер предположила, что изначально эта золотая маска изготавливалась для совершенно другого человека. Скорее всего, ее делали для Нефертити. Объясняется эта гипотеза тем, что на маске проколоты уши, а Тутанхамон на самом деле не имел ни единого прокола на теле. Эксперт считает, что затем на маску всего лишь перенесли лицо Тутанхамона, ведь присутствуют следы спайки, а также использовалось разное золото.

Другие египтологи начали спорить с этой гипотезой. К примеру, Захи Хавасс начал утверждать, что наличие проколотых ушей никак не может указывать на то, что маска создавалась для иного правителя. Фараoны из 18 династии достаточно часто носили серьги, когда занимали престол.

Разногласия относительно этой уникальной маски существуют на протяжении долгого времени. Некоторые специалисты и вовсе считают, что она была изготовлена для дочери Эхнатона по имени Меритатон. Причиной такого предположения есть то, что некоторые из артефактов, которые были обнаружены в гробнице во время раскопок, действительно не принадлежали Тутанхамону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».