Тимановская сможет продолжить спортивную карьеру в Польше 7 7.08.2021, 15:43

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Крупнейший нефтеперерабатывающий концерн страны предложил ей спонсорскую поддержку.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся от возвращения на родину из Токио и бежавшая в Евросоюз, обеспечена возможностью продолжать свою спортивную карьеру в Польше, сообщило в Варшаве министерство культуры, национального наследия и спорта этой страны, пишет dw.com.

Согласно обнародованным сведениям, во время состоявшейся в пятницу в Варшаве встречи 24-летнюю бегунью проинформировали о том, какие у нее есть варианты. На следующую неделю запланировано еще несколько встреч. Между тем глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил Тимановской спонсорскую поддержку. "Мы вместе играем в одной команде", - написал он в Twitter.

Спортсменка готова стать символом поддержки всех белорусов

Как заявила Тимановская в интервью польскому новостному телеканалу TVN24, она не может больше "стоять в стороне" и готова стать символом поддержки всех белорусов, которые хотят говорить то, что думают, и всех, кто находится под давлением.

Напомним, Кристина Тимановская прибыла в Польшу по предоставленной ей этой страной гуманитарной визе. B Токио у нее произошел конфликт с белорусскими спортивными функционерами, после чего легкоатлетку против ее воли намеревались отстранить от участия в Олимпийских играх и отправить обратно в Беларусь. За поддержкой она вынуждена была обратиться в посольство Польши в Токио, где ей было предоставило ей убежище.

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