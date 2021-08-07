Во сколько сейчас белорусам обойдется желание пересесть на велосипеды? 5 7.08.2021, 16:23

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Подробно о ценах на велотранспорт для семьи из трех человек.

Велосезон еще не закончился и по-настоящему замрет только с первым гололедом. А раз тема актуальна, то есть смысл посмотреть на нее с финансовой точки зрения. Сегодня журналист myfin.by Игорь Смирнов предлагает обстоятельно разобраться, сколько стоит велосипед и от чего зависит цена, а также поговорим о возможных дополнительных расходах. Данный текст большей частью основан на опыте автора, который почти два десятилетия активно крутит педали и сменил уже четыре велосипеда.

В деталях – из чего складывается цена велосипеда

Можно выбирать технику для определенной категории велосипедистов: новичкам, худеющим, подросткам и т.д. Но усложним себе задачу и посмотрим, какие параметры больше всего влияют на цену велосипеда.

Рама

Это основа велосипеда, она определяет прочность, цену и, в значительной степени, влияет на скорость и комфорт езды. Сразу скажем, что разделение на взрослые и подростковые модели, которое было еще во время СССР, больше не актуально: велосипеды выбирают по ростовкам – величине рамы. Например, при росте 125 – 140 см будет ростовка 12, а при росте 195 – 210 см вам предложат 24-ю ростовку. Вообще размеров много, но вряд ли вы найдете магазин, в котором будут все ростовки одной модели. Обычно 3 – 5 вариантов.

Но желательно выбирать высоту велосипеда не по росту, а по длине ног. Для этого станьте на землю обеими ногами и посмотрите, какое расстояние между рамой и пахом. Если примерно 3 – 5 см, то вы правильно выбрали велосипед для города и проселочных дорог. В горном велосипеде выбирайте больший запас, например, 8 см или больше.

Но и это не все!

Слишком длинная рама будет вытягивать велосипедиста вперед, это полезно для скорости, но быстро устает спина.

Слишком короткая рама заставляет сидеть почти вертикально, как любили ездить на старых раскладных велосипедах. Однако сжиматься на тренировке еще хуже, чем вытягиваться.

Так что обязательно прокатитесь хоть немного на выбранной модели и проверьте, комфортно ли вам. Имейте в виду, что компенсировать слишком высокую раму не получится, а вот при слишком низкой поднимают седло и руль. Длину рамы можно регулировать покупкой выноса на руль или специальных шайб, чтоб поднять его выше максимального. Стоит такая модернизация немного: за вынос – от 14 руб., шайбы могут стоить от 5 руб.

Но если от ростовки цена велосипеда, как правило, не зависит, то материал рамы влияет на это значительно.

Материал рамы

Сейчас массово предлагаются рамы стальные, алюминиевые и из углепластика (карбоновые). Первое, что приходит на ум – железные рамы тяжелее, алюминиевые легче, карбоновые можно поднять одним пальцем. На самом деле вес велосипеда еще больше зависит от других частей. Разница между одинаковыми велосипедами со стальной и алюминиевой рамой – примерно 2 кг. Опытные велосипедисты хорошо чувствуют это по скорости, остальные – только когда заносят велосипед в подъезд.

Другой, менее известный параметр – жесткость рамы. Рама велосипеда при жиме на педали немного двигается, такое движение компенсирует усилия, крадет мощность. Это имеет значение при дальних поездках. Жесткость рамы определяется материалом и геометрией. А вот красивые изгибы скорости не добавят.

Самые жесткие рамы – карбоновые, из углепластика. Но они же и самые хрупкие. С карбоновой рамой стоит покупать только профессиональный спортивный велосипед для опытного пользователя.Ситуация с ценами будет примерно такая:

Велосипед со стальной рамой и одной скоростью можно найти примерно за 300 – 315 руб., с переключением скоростей – от 380 руб.

Недорогие велосипеды с алюминиевой рамой начинаются от 490 руб. Переключатели скоростей у них практически всегда имеются.

На велосипед с карбоновой рамой сразу откладывайте не меньше 4 500 руб. Функционал и качество других частей такого велосипеда будут на хорошем уровне.

Есть еще вариации, например – хром-молибденовая сталь, которая дороже алюминия, но разбирать все будет долго.

С амортизатором или без?

Передняя вилка с амортизатором бережет руки на кочках и ямках. Хотя придумали ее, чтобы колесо имело лучшее сцепление с дорогой. Если вы хоть немного тренируетесь или просто быстро ездите, то лучше выбрать амортизационную вилку. Для редких и непродолжительных поездок можно выбирать велосипед с любой вилкой.

Техника с жесткой вилкой начинается от 300 – 315 руб. Вилка с амортизатором поднимет общую цену до 490 – 520 руб. И это будет, скорее всего, дешевая вилка, более качественные начнутся на велосипедах за 800 – 900 руб.

Двухподвесы

Здесь логично перейти к двухподвесам – велосипедам с передним и задним амортизатором. Они комфортнее, вас не трясет, а приятно качает, как в машине. Правда, говорить о жесткости рамы и скорости тут особо не приходится, когда вы жмете на педали, часть усилия идет в пружину. Максимальной скорости на такой технике не будет еще и потому, что двухподвесы, при прочих равных условиях тяжелее, может на 1 кг, может и на 5 кг. Дешевые амортизаторы быстро ломаются, особенно под седоком изрядного веса и от агрессивной езды.

Настоящий двухподвес – это горный велосипед, относительно небольшой, годится для экстремальной езды и прыжков по камням. Стоит он дорого. Лучше рассчитывать на 1 500 – 2 000 руб. То, что предлагают за 550 – 650 руб., больше подходит для преодоления бордюров.

Колеса

Колеса бывают дешевыми – на них чаще ставят не очень прочные обода, потому быстрей получаются «восьмерки» от ударов и просто активной езды. Более дорогие колеса обычно с двойными ободами. Разница в цене между одинарным и двойным ободом – от 30 – 40 руб.

Резина

На новых, даже не совсем дешевых, велосипедах может стоять не слишком качественная резина с очень рельефным, агрессивным протектором. На асфальте эти ребра и зацепы только шумят. Если заменить такой протектор на почти гладкую покрышку – можно увеличить среднюю скорость езды по асфальту на 1-2 км в час. Но менять еще новую резину никто обычно не спешит, скорее всего это понадобится к концу второго-третьего сезона. Дешевые покрышки можно найти примерно за 15 руб., но лучше потратить 30-40 руб.

Тормоза

Более старый и дешевый вариант – резиновые колодки, которые сжимают обод до момента остановки. Такие тормоза называют клещевидными. Если на колесе «восьмерка», то адекватно работать они не будут, но станут в одном положении протирать обод, в другом – не достанут при малом нажатии. Смотреть цену таких тормозов нет смысла, они идут в комплекте, менять нужно только колодки. Цена колодок – от 3 до 20 руб.

Лучший вариант – дисковые тормоза. Они бывают механическими и гидравлическими. Для них неважно ровное ли у вас колесо, регулировать расстояние между колодкой и ободом не нужно. Но дисковые тормоза в сборе стоят от 100 – 150 руб. Зато современные недорогие велосипеды сразу идут с дисковыми механическими тормозами и это стоит не сильно дороже, чем без них.

Педали

В дешевом велосипеде они будут пластмассовыми и довольно мягкими. Крутить бывает неудобно и это повлияет на скорость еще больше, чем жесткость рамы. Однако педали можно поменять. Для сравнения – пластмассовые педали стоят от 20 руб., металлические – примерно от 60 руб.

Бывают еще контактные педали, которые крепятся к обуви. Они скорее всего обойдутся в 100 – 190 руб. Но к ним нужна специальная обувь с креплениями. Если не выбирать самые дешевые – 200 – 300 руб. Однако, педали с креплениями нужны только для тренировок по трассе. В городе, в горах, в лесу они не особо полезны и даже опасны, так как не всегда быстро отстегиваются.

Седло

Тут все индивидуально: узкое спортивное седло замечательно на гонках, но слишком жестко для покатушек. Неподходящее седло может стать причиной потертостей и даже травм. Дешевое начнет лопаться на следующий сезон. Седло без претензий на спорт можно купить за 15-20 руб. Что-то похожее на спортивное – от 35 руб.

Ходовая часть

Ходовую часть: цепь, звезды, переключатель сразу выбирают по качеству только знающие люди. Новичкам обычно хватает того, что идет в комплекте. Менять ходовую придется через 1-3 сезона, тут важна интенсивность езды и уход за цепью и звездами.

Цена замены ходовой в средне-нормальном варианте:

- передние звезды – 40-60 руб. (их меняют реже);

- задние звезды – 30-40 руб.;

- цепь – от 20 руб.

Оборудование

Речь о переключателях скоростей, тормозах на руле, тросиках и прочем. Вместе все это не считают и не меняют. Но качество тут важно. Чаще выбирают по производителю. Велосипед с настоящим Shimano будет стоить больше, чем безымянный производитель. В любом случае за качество придется доплатить от 50 руб. и более.

Дополнительное навесное оборудование

Это все, что можно купить сразу, потом или никогда: щитки, багажник, фара, задний фонарь, подсумок и прочее. Многое идет в комплекте, что-то можно докупать по мере необходимости. Если вы ездите по сырой земле – сразу купите щитки, иначе – брызги в лицо и песок на спину гарантированы.Если покупать все постепенно, то заложите на это еще примерно 50 –150 руб.

И еще вело-компьютер

Это спидометр с дополнительными функциями: часами, фиксацией и расчетом времени поездок, средней и максимальной скорости, иногда – с термометром и прочим. Цена дешевого вело-компьютера сейчас от 25 руб. Но купить его, или что получше, все-таки стоит хотя бы ради часов перед глазами.

А что с великом для подростка?

Про детские велосипеды сейчас не говорим, это отдельная тема. Скажем только что на них ставят детали с меньшим запасом работы, и они не годятся для больших нагрузок. Велосипед для подростка, скорее всего, будет аналогом велосипеда со скоростями, только меньше и ярче. Дизайн и меньшая ростовка цену не снижают.

Критерии выбора такого велосипеда смещаются от функционала к безопасности и ремонтопригодности. Ребенок вряд ли оценит жесткость рамы при разгоне, а вот ее прочность при боковом ударе важна. Посмотрите на крепления тросиков, переключателей и всего оборудования, чтоб они были надежными и меньше цеплялись при падении.

Итого: во сколько обойдется велотранспорт для всей семьи

Когда понятно обоснование цены, можно переходить к подсчетам. Начинаем от вариантов с минимальной ценой, но приемлемым для новичка качеством.

Велосипед с переключением скоростей:

- со стальной рамой – от 380 – 420 руб.;

- с алюминиевой рамой – от 490 – 530 руб.

Но на хорошие варианты все-таки лучше закладывать рублей 700. Сразу желательно докупить щитки, может быть – какие-то крепления, если всего этого нет в комплекте (еще 30 – 50 руб.). Если педали совсем дешевые, а вы собираетесь ездить часто и много, замените их сразу. Это еще где-то 40 руб. Багажник, сумки, свет, крепления и прочее полезное, но необязательное навесное – еще 50 – 100 руб. В общем, планируйте в сумме примерно 800 – 900 руб.

Если выбираете велосипеды всей семье, то второму взрослому можно взять велосипед не в спортивном, а в городском варианте. Те, которые идут с корзинками, багажниками и широкими седлами. Обойдется он в те же 400 руб., а с одной скоростью где-то в 320 – 350 руб. Почему так? Потому что мало семей с одинаковыми физическими кондициями. На совместной прогулке быстрому и сильному можно дать тяжелый и медленный городской велосипед.

Цена велосипеда для подростка будет такой же, как для взрослого. Наверняка понадобится докупить что-то из навесного. Лучше рассчитывать не менее чем на 600 руб.

В итоге получаем 1 600 – 1 800 руб. на три двухколесных агрегата.

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