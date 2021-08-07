В России не смогли смириться с провалом на Олимпиаде 8 7.08.2021, 17:01

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Тренер Татьяна Тарасова устроила скандал.

На Летних Олимпийских играх в столице Японии Токио, российская гимнастка Дина Аверина, которая считалась фавориткой соревнований, уступила израильтянке Линой Ашрам в борьбе за золотую медаль.

Как пишет apostrophe.ua со ссылкой на "Спорт-Экспресс", заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, узнав об этом, грубо выразилась в адрес судей.

"Судьи - твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки - лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие", - возмутилась Тарасова.

После решающего выступления Авериной, был подан протест на ее оценку, но судьи отклонили его.

Таким образом, российская гимнастка уступила 0,150 балла в итоговом зачете и заняла второе место, а ее сестра Арина — четвертое. Российские гимнастки остались на Олимпийских играх без золотой медали в личном многоборье впервые с 1996 года.

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