Сборная Бразилии по футболу победила Испанию и второй раз подряд стала олимпийским чемпионом
- 7.08.2021, 17:25
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Бразилия завоевала золото Олимпиады в Токио со счетом 2:1.
Сборная Бразилии по футболу победила в финале команду Испании со счетом 2:1 и завоевала золото Олимпиады в Токио, пишет nv.ua.
Бразилия могла открывать счет на 38-й минуте, но Ричарлисон не реализовал пенальти. Номинальные хозяева все же вышли вперед до перерыва после точного удара Куньи.
Во втором тайме Испания отыгралась благодаря голу Оярсабаля.
В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, а вот в овертайме Бразилия дожала Испанию — отличился Малколм.
Таким образом, бразильцы защитили титул олимпийских чемпионов, который завоевали в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.
Бронзовым призером стала сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла Японию со счетом 3:1.
Финал
Бразилия — Испания 2:1
Голы: Кунья, 45+2, Малколм, 108 — Оярсабаль, 61
Нереализованный пенальти: Ричарлисон, 38 (Бразилия)
Матч за 3-е место
Мексика — Япония 3:1
Голы: Кордова, 13 (пен), Васкес, 22, Вега, 58 — Каору, 78
В полуфинале Бразилия победила Мексику, а Испания была сильнее Японии.