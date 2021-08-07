Сборная Бразилии по футболу победила Испанию и второй раз подряд стала олимпийским чемпионом 7.08.2021, 17:25

1,114

Бразилия завоевала золото Олимпиады в Токио со счетом 2:1.

Сборная Бразилии по футболу победила в финале команду Испании со счетом 2:1 и завоевала золото Олимпиады в Токио, пишет nv.ua.

Бразилия могла открывать счет на 38-й минуте, но Ричарлисон не реализовал пенальти. Номинальные хозяева все же вышли вперед до перерыва после точного удара Куньи.

Во втором тайме Испания отыгралась благодаря голу Оярсабаля.

В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, а вот в овертайме Бразилия дожала Испанию — отличился Малколм.

Таким образом, бразильцы защитили титул олимпийских чемпионов, который завоевали в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

Бронзовым призером стала сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла Японию со счетом 3:1.

Финал

Бразилия — Испания 2:1

Голы: Кунья, 45+2, Малколм, 108 — Оярсабаль, 61

Нереализованный пенальти: Ричарлисон, 38 (Бразилия)

Матч за 3-е место

Мексика — Япония 3:1

Голы: Кордова, 13 (пен), Васкес, 22, Вега, 58 — Каору, 78

В полуфинале Бразилия победила Мексику, а Испания была сильнее Японии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».