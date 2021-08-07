В Афганистане талибы захватили вторую подряд столицу провинции 7.08.2021, 17:43

Шеберган с населением около 130 тысяч человек является важными воротами в северные регионы Афганистана.

В субботу боевики движения "Талибан" заняли Шибарган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана, заявил вице-губернатор территории, передает ВВС.

Это уже вторая региональная столица, захваченная талибами за последние сутки. В пятницу без боя пал Зарандж, столица провинции Нимроз на юге.

Правительство в Кабуле пока не прокомментировало падение двух административных центров.

Сообщается, что талибы наступают также на крупные города, такие как Герат, Лашкаргах и Кандагар.

США и Британия призвали своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Американские власти предложили кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.

"Талибан" перешел в масштабное наступление в мае, когда начал вывод войск США и их союзников из Афганистана.

Однако до начала августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.

"Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух из-за массированной пропаганды "Талибана", - цитирует Франс-пресс высокопоставленного чиновника из Шибаргана, говорившего на условиях анонимности. - Еще до наступления "Талибана" <...> большинство силовиков сложили оружие, сняли форму, оставили свои части и бежали".

Талибы заявили, что захватили тюрьму и выпустили из нее всех заключенных. В их числе были как боевики, так и осужденные за самые разные уголовные преступления.

Глава совета провинции Бабур Эшчи рассказал, что боевики захватили весь Шибарган, за исключением военной базы, бои вокруг которой продолжаются.

"К сожалению, город полностью пал", - сказал Кадер Малия, вице-губернатор Джаузджана, в интервью агентству Франс-пресс.

Вице-губернатор добавил, что правительственные войска и чиновники отступили к аэропорту на окраине города и готовятся к обороне его от боевиков.

Город считается оплотом маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.

Дустум участвовал в ряде переворотов и мятежей, воевал как на стороне просоветского социалистического правительства, так и американской армии. Его отряды обвинялись в убийстве военнопленных.

Франс-пресс пишет, что сейчас полевой командир может находиться в Кабуле.

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