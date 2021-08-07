«Белорусы буквально штурмуют окошки регистрации транспорта» 7.08.2021, 17:55

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Автовладельцы, которые хотят перерегистрировать или поставить на учет в ГАИ машину, сталкиваются с трудностями.

Проблемы с ведомственными сервисами ГАИ были отмечены еще в начале июля. Тогда многие автовладельцы, кто хотел продать, купить или просто поставить на учет автомобиль, столкнулись с тем, что операции по регистрации транспортных средств попросту нельзя было провести, пишет Дмитрий Шиферштейн для «Вечернего Бреста».

В МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома собирались очереди не менее сотни человек, которые приходили к рассвету и ждали. Но, как правило, уходили разочарованными – технические сбои в системе по всей стране не позволяли проводить операции.

9 июля МВД Беларуси официально заявило, что регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений затруднены во всех региональных подразделениях. Водителей просили по возможности отсрочить посещение РЭО ГАИ. Спустя неделю новости пришли более обнадеживающие: доступ к базам данных снова есть, административные процедуры могут выполняться в прежнем объеме. Более того, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова тогда заявила, что в связи с ожидаемым повышенным спросом на процедуры регистрационные подразделения ГАИ будут работать по 12 часов в день, без обеда и выходных.

С тех пор прошло уже больше двух недель, но в Бресте по-прежнему спрос на регистрацию или переоформление транспорта огромен. Насчет графика работы «без обеда и выходных» судить сложно: в МРЭО об этом нигде нет соответствующих объявлений. Так что корреспондент «Вечерки» заглянул туда по обычному графику, к 8 утра вторника, чтобы посмотреть, как выглядит ситуация в данный момент.

Приехав заранее, обнаруживаем живую очередь из сотни человек, а то и больше. Понятное дело – не все идут на регистрацию авто. Небольшая группа людей (человек пятнадцать) после открытия направляется на второй этаж, где осуществляется замена водительских удостоверений, проходят экзамены и т.д. Но подавляющее большинство собравшихся буквально штурмует окошки регистрации транспорта. Автор этих строк, планируя узнать более-менее определенный объем посетителей, зашел последним, рассчитывая получить в терминале электронной очереди заветный номерок и узнать, сколько же страждущих собралось тут с утра. Но тут ждала, пожалуй, главная неприятность. Электронная очередь не работала, номерки не выдавали. И именно это сегодня видится главной проблемой в МРЭО. Люди словно вернулись в благополучно забытые времена, когда никакой электронной очереди в подразделении и близко не было, а чтобы оказаться быстрее и хитрее всех, нужно было активно работать локтями на входе.

Этим, к слову, легко объяснялся конфликт интересов, подмеченный автором еще до открытия. Мужчина средних лет, приехав отнюдь не в шесть утра, обошел очередь и устроился поближе к дверям. Это, разумеется, вызвало роптание у тех, кто оказался позади. Свое недовольство они не замедлили высказать, после чего реакция вновь прибывшего мужчины была примерно следующей:

– Знаю я, как у вас тут все устроено. Никакого порядка!

– Вот из-за таких, как ты, порядка и нет, – возмутились голоса из толпы.

– Я знаю четверых людей передо мной и примерно десять, которые за мной занимали, – эмоционировал женский голос.

В общем, передавать дальнейшую суть диалога смысла нет – конфликт интересов не был улажен вплоть до заветного щелчка в дверном замке на входе. Обошлось без рукоприкладства – и на том спасибо. Но вот толкотни в дверях не удалось избежать совершенно точно. И те, кто жаждал побыстрее попасть к окошку, активно работали локтями. К терминалу электронной очереди никто даже не пошел: видимо, в отличие от автора этих строк, люди уже знали, что он не работает, и натуральным образом готовились к «силовому» занятию очереди.

Меж тем, на площадке для осмотра транспортных средств все выглядело чуть более упорядоченно, однако хвост колонны уехал аж за косой поворот на ул. Коммерческой. Те, кто мог себе позволить держать одного человека в здании МРЭО, а одного – в машине, несомненно, были в выигрыше. Но что-то подсказывает, что без неразберихи в дальнейшем не обошлось. Ведь порядок в автоочереди отнюдь не означал такого же порядка в очереди людской. А она, как всегда, была определяющей.

Электронная очередь внесла бы куда больше определенности…

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