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На латвийской границе задержали 38 мигрантов

  • 7.08.2021, 18:18
  • 3,096
На латвийской границе задержали 38 мигрантов

Из-за рисков на границе с Беларусью Латвия мобилизует военных.

К полудню 7 августа на границе с Латвией задержаны 38 граждан третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, пишет delfi.lv со ссылкой на информацию агентства ЛЕТА и данные Государственной пограничной охраны.

Людей, которые пытались незаконно перейти границу, задержали и поместили в специальные центры. В официальном сообщении не указано, граждане какой страны пытались попасть в страну и какой именно маршрут они использовали.

«Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны „Frontex“», — говорится в сообщении.

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