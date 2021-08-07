На латвийской границе задержали 38 мигрантов
- 7.08.2021, 18:18
- 3,096
Из-за рисков на границе с Беларусью Латвия мобилизует военных.
К полудню 7 августа на границе с Латвией задержаны 38 граждан третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, пишет delfi.lv со ссылкой на информацию агентства ЛЕТА и данные Государственной пограничной охраны.
Людей, которые пытались незаконно перейти границу, задержали и поместили в специальные центры. В официальном сообщении не указано, граждане какой страны пытались попасть в страну и какой именно маршрут они использовали.
«Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны „Frontex“», — говорится в сообщении.