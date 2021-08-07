В Bellingcat рассказали, как вышли на отравителей Навального 7.08.2021, 18:30

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По словам расследователей, за дело долго не брались, потому что понимали сложность.

Расследователи Bellingcat случайно установили причастность ФСБ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, которого в феврале 2021 года приговорили к 3,5 годам колонии. Как пишет «Апостроф», об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, за дело долго не брались, потому что понимали сложность. ФСБ и ГРУ не оставляют следов и уничтожают все доказательства.

"Но совершенно случайно к моменту, когда другие журналисты уже начали писать и покупать данные перелетов, мы заканчивали расследование по новой программе создания химоружия в России, в котором мы смогли идентифицировать новый институт, который называется "Сигнал", в котором спрятана современная версия того института, в котором создавался "Новичок" и все остальное химоружие", - рассказал Грозева.

После проверки работников этого института, журналисты Bellingcat установили их связь с ФСБшниками.

"Я проверил биллинг-данные по всем ключевым ученым в этом институте и заметил очень странные и интересные совпадения, что были звонки между ФСБшниками и этими учеными с 2 по 6 июля - за месяц до отравления. И потом именно в эти дни, когда произошло отравление – с 12 до 20 августа. Это нам дало идею: давайте проверим, что это за ФСБшники, которые общались с учеными. Мы получили их перелеты и увидели, что они совпадают с перелетами Навального еще в 2017-2018 годах. Так что вот так мы пришли – совершенно случайно", - рассказал расследователь.

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