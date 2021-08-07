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В Неаполе арестовали 70-летнюю мафиози

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  • 7.08.2021, 18:59
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В Неаполе арестовали 70-летнюю мафиози

Марии Личчарди оказалась лидером мафиозного клана.

В аэропорту «Чампино» в Неаполе арестовали женщину-лидера одной из мафиозных группировок, во время вылета в Испанию. По данным итальянской прессы, речь идет о 70-летней Марии Личчарди по прозвищу «Пиколетта», пишет zn.ua.

70-летняя мафиози получила свое прозвище за невысокий рост и является сестрой Дженнаро Личчарди — основателя одного из кланов итальянской мафии «Каморра».

Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.

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