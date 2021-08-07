Французские хирурги стали оперировать в очках дополненной реальности 3 7.08.2021, 19:04

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С помощью очков, врачи получают точную информацию в виде голограммы.

В Тулузе (Франция) хирурги начали использовать очки дополненной реальности, чтобы получать точную информацию в виде голограммы, пишет euro-pulse.ru.

Во время операции хирург надевает очки, которые в реальном времени отражают данные о толщине разреза, положении имплантата или натяжении связок. Сведения показываются в виде небольшой голограммы. Она не мешает видеть пациента, что позволяет хирургу полностью сосредоточиться на процессе.

Пока что технологии дополненной реальности используют только для операций на коленях. Впоследствии эту технологию планируют распространить на все ортопедические операции.

Технологии виртуальной и дополненной реальности активно используются в Европе. Так, например, в этом году Еврокомиссия открыла виртуальный Парк опылителей: там можно узнать, что случится с планетой, если на ней не будет насекомых-опылителей. А на Кипре запустили приложение, которое знакомит с историческими местами страны с помощью VR-технологий.

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