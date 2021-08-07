Продукты из Украины, Литвы и Польши уберут из минских магазинов? 30 7.08.2021, 20:36

18,158

Новый абсурд от «мэра» Минска.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обратил внимание на «недопустимость» того, что лучшие полки в белорусских сетевых магазинах занимают товары из стран, которые ввели санкции против белорусских властей, пишет zerkalo.io.

Сообщается, что в конце июля прошло «серьезное совещание» с представителями минских торговых сетей.

«Ряд стран ввели санкции против Беларуси, а их товары стоят в магазинах на лучших полках. При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому перед сетями жестко поставили вопрос: или ситуация меняется, или будут приняты меры», — заявил Кухарев.

О каких именно товарах и странах идет речь не уточняется. Ранее не сообщалось о каком-либо запрете на выкладку импортных товаров на видные места в магазинах в связи с санкциями против белорусских властей.

В июле диктатор предлагал ограничить или запретить импорт товаров из Германии в ответ на принятые странами ЕС санкции. Однако законодательные акты, связанные с этим, не принимались.

Напомним, санкции против режима Лукашенко вводили Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Большинство мер коснулись белорусских официальных лиц и некоторых предприятий. Кроме того, ЕС ввел секторальные экономические санкции. Они распространяются на нефтяную отрасль Беларуси, калийное производство, а также производство табака и табачных изделий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».