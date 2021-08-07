Лукашенко потерпел полное международное фиаско 4 7.08.2021, 20:02

22,140

Еще больше нерукопожатности и изоляции для узурпатора.

- Подводим итоги Олимпийских игр. Для режима они не утешительные, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Еще меньше медалей, чем в Рио. Было 9 стало 7 – это абсолютный антирекорд на всю историю. В 1996 году начинали с 15 медалей, сейчас их стало в два раза меньше. Многие виды спорта, на которые были особые надежды, объективно просели.

Зато скандал с Кристиной Тимановской долго не сходит с первых страниц мировой прессы.

Вместо легитимизации через спортивные успехи получили полное и постыдное международное фиаско. А ведь еще нужно внутри «жэстачэйшэ» разобраться, кто во всем виноват и кого наказать показательно. Короче, хунта сама разрушает свою гордость - спортивную отрасль. Остатки советских традиций и зачатки белoрусских уничтожены на корню.

С Минспортом все давно понятно. Но в той же ситуации с Кристиной НОК проявил себя во всей красе: никакой защиты спортсменов, марафонская дистанция в 50 км и победа над дисквалифицированными Багамами в злополучной эстафете - вот, наверное, и весь результат работы. Давление на спортсменов прошлой осенью и срезание лент Эйсмонт с Басковым привели к санкциям, из-за которых в Токио полетела усеченная делегация. Результаты на лицо.

Еще меньше авторитета и уважения у международной спортивной общественности. Еще больше нерукопожатности и изоляции. Еще больше солидарности для белорусских спортсменов. Еще меньше талантов, желающих продолжать карьеру в Беларуси. Концлагерь не способствует раскрытию талантов.

Для показухи можно оправить в отставку пару чиновников самого высокого ранга, но и это плохой ход. Система трещит по швам от внутреннего давления. Этот паровоз едва-едва доковылял до своей конечной станции.

В данном случае спорт, который вне политики, является наглядной иллюстрацией общей ситуации в стране. В очередной раз это увидел весь мир. Никогда так не было - и вот опять.

Добро пожаловать на свалку истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».