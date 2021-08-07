В Калифорнии сгорел целый город, основанный в 19-ом веке: фото

Крупный пожар Дикси в США охватил территорию более 1700 квадратных километров.
В американском штате Калифорния практически полностью сгорел город Гринвилл, основанный в XIX веке. Крупный пожар Дикси в США охватил территорию более 1700 квадратных километров (это больше площади Лос-Анджелеса).
Из-за сильного ветра огонь перекинулся с лесных массивов на городскую местность и за несколько часов уничтожил небольшой город. Это не первый крупный пожар в городе — в 1881 году огонь уничтожил большую часть Гринвилла, сообщает Washington Post (перевод — zerkalo.io).
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