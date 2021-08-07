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В Калифорнии сгорел целый город, основанный в 19-ом веке: фото

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  • 7.08.2021, 20:17
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В Калифорнии сгорел целый город, основанный в 19-ом веке: фото

Крупный пожар Дикси в США охватил территорию более 1700 квадратных километров.

В американском штате Калифорния практически полностью сгорел город Гринвилл, основанный в XIX веке. Крупный пожар Дикси в США охватил территорию более 1700 квадратных километров (это больше площади Лос-Анджелеса).

Из-за сильного ветра огонь перекинулся с лесных массивов на городскую местность и за несколько часов уничтожил небольшой город. Это не первый крупный пожар в городе — в 1881 году огонь уничтожил большую часть Гринвилла, сообщает Washington Post (перевод — zerkalo.io).

Пожар, названный Дикси, бушует в американском штате Калифорния с середины июля. Несмотря на усилия пожарных, из-за жаркой погоды и сильного ветра пожар продолжает разрастаться.
Огонь затронул 130 тысяч гектаров леса и несколько населенных пунктов. Это один из самых масштабных пожаров за историю наблюдений в США.
Огонь добрался до города Гринвилл, основанного во времена «золотой лихорадки».
Буквально за два часа огонь превратил жилые кварталы и исторический центр в обугленные остатки строений, автомобилей и зеленых зон.
Житель Гринвилла осматривает то, что осталось от его бизнеса после пожара Дикси.
Остатки здания после пожара Дикси в Гринвилле. Город был основан в 1850-х годах и был одним из центров добычи золота в штате в эпоху «золотой лихорадки».
Когда огонь приблизился к городу на опасное расстояние, офис шерифа округа Плумас, где находится Гринвилл, призвал жителей срочно покинуть свои дома. По данным переписи населения, в городе проживало около 1,1 тысячи человек.
Пожарные тушат горящий пень в лесном массиве возле Гринвилля. В тушении пожара задействовано около 5 тысяч человек.
Пожарные продолжают бороться с огнем, стараясь защитить соседние поселения от той же участи, которая настигла Гринвилл.
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