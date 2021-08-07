Сбежавший с «химии» за границу политзаключенный: Я просто прыгнул через забор 7 7.08.2021, 20:28

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Как Дмитрий Кулаков готовился к побегу.

В декабре 2020 года Дмитрия Кулакова осудили на 3,5 года «химии» за то, что он, якобы, «оскорблял и угрожал насилием» сотрудникам милиции в Telegram-чате. Он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа № 49 в Шклове.

На днях стало известно, что политзаключенный сбежал с «химии» за границу. В интервью для телеграм-канала «Баста» Дмитрий рассказал о том, как ему это удалось, кому несут деньги нелегалы за незаконное пересечение границы, и как белорусам победить хунту.

Это не первая попытка побега политзаключённого. В декабре он уже пытался пересечь границу, скрываясь от преследования, но тогда его задержали белорусские пограничники и отправили сразу на «химию».

К новому побегу Дмитрий готовился полгода.

— На «химии» нет ограждённой территории. Мы жили на окраине города и я ходил на работу. Периодически милиция звонила начальству, проверяя все ли на месте. Я знал, что вскоре всё равно попаду в колонию, потому что всегда шел против системы и не собирался мириться с их правилами. Поэтому решил сбежать. Когда всё было готово, я сказал своему бригадиру, что мне надо помыть руки перед обедом, а сам перепрыгнул через забор, где меня уже ждали.

Дмитрий ещё долго срывался на территории Беларуси, переезжая из города в город, прежде чем оказаться на границе.

Сам переход длился всего 35 минут.

— Переход границы выглядел как прогулка по лесу. Мы ждали хотя-бы колючую проволоку, даже кусачки с собой взяли, но ничего не было. За 35 минут мы дошли до литовской деревни и не могли поверить, что мы в Литве. Там мы встретились с литовскими пограничниками.

Для литовцев «нет мест» — это нет свободных матрасов, при наличии коек, а для нас то, что хлоркой заливать не будут, уже хорошо.

— Литовские пограничники отнеслись к нам с пониманием и сочувствием. Неделю мы провели в лагере беженцев. Там я услышал от тех самых нелегалов, которых перебрасывают с территории Беларуси, что они платят от 1000$ «людям в форме» за пересечение границы. В Беларуси они живут в отелях, им даже проводят экскурсии. Потом их садят в автобус и везут на границу.

Протестуйте любым способом. Самое элементарное – уйти в отпуск

— Мне очень жалко тех, кто сидит в тюрьме. Мне «повезло», я попал на «химию», хотя мне просили 6 лет колонии. Частный бизнес думает, что его всё это не коснётся, но это не так. Дойдёт и до них. Не сегодня, так завтра. Самое простое — это уйти в отпуск. Забастовка — самый простой, действенный, и бескровный метод сопротивления. Не надо кормить режим! Просто уйдите в отпуск и всё.

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