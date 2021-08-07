В Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса «Дельта» 2 7.08.2021, 20:36

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Австралийцев просят вакцинироваться и не выходить из домов.

В субботу, 7 августа, в Австралии зафиксировали рекордное с начала года ежедневное количество новых случаев коронавируса – 361. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Гордон»).

Инфицирование штаммом "Дельта" обнаружили в самых густонаселенных штатах страны - Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.

Сообщается, что за сутки от COVID-19 скончались 5 человек – это рекордный суточный показатель в Австралии с начала года.

Местные власти объяснили вспышку коронавируса тем, что жители игнорируют карантинные ограничения. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард призвал жителей "сделать прививку от коронавируса и оставаться дома".

Отмечается, что гражданам разрешено выходить из дома только по работе, для покупок, ухода за больными, вакцинации или двухчасовых прогулок на улице.

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