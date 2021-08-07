Названы пять продуктов, которые можно есть поздним вечером 7.08.2021, 20:57

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Полезная информация для тех, кто укладывается спать далеко за полночь.

Если человек – «сова», и укладывается спать далеко за полночь, еда поздним вечером для него не является прихотью. Но также хорошо известно, что определенные продукты, употребляемые в преддверии ночи, могут способствовать ожирению и связанными с ним нарушениями, сообщает healthinfo.ua.

Эксперты посоветовали несколько полезных продуктов, которые можно есть поздним вечером, не опасаясь того, что они приведут к увеличению жировой массы.

Грибы. Нередко можно услышать о том, что грибы – тяжелая пища. Но это верно лишь в том случае, когда из грибов готовится жареное блюдо, и употребляются они совместно с другими продуктами или соусами. Как таковые грибы содержат минимум калорий. Кроме того, в них очень много полезных микроэлементов.

Овощная икра. Икра кабачковая, баклажанная, либо приготовленная из грибов и овощей, - любая разновидность овощной икры, по мнению диетологов, подойдет для перекуса поздним вечером.

Репа. Употребление репы в большой степени полезно для печени, активизируя выделение желчи и защищая орган от застойных явлений, приводящих к образованию камней. Кроме того, в репе содержится лизоцим - вещество с антимикробным свойством, способствующее очищению кишечника от патогенных микробов.

Кукуруза. Этот продукт отличается высоким уровнем содержания веществ, выводящих излишки холестерина. По словам диетологов, съедаемый поздним вечером початок вареной кукурузы активизирует процессы выведения из организма излишков жира, употребленного за день

Киви. Киви – один из лучших продуктов, выводящих лишний натрий и эффективных против отечности. Кроме того, употребление киви улучшает липидный обмен, ускоряет сжигание жиров в теле, помогает избавиться от тяжести в желудке и изжоги.

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