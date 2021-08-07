Финансовые пирамиды как наследие СССР 7.08.2021, 21:20

Подробный разбор того, как устроены финансовые пирамиды.

Сегодня будет весьма интересный пост о том, почему россияне (да и жители других пост-советских стран тоже) несут деньги в пирамиды, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

На днях в России рухнула крупная современная финансовая пирамида "Финико", в которую люди, по разным подсчётам, отнесли до 7 миллиардов российских рублей. Это почти сто миллионов долларов! Сумма, если вдуматься, колоссальная. К тому же по некоторым подсчётам, она далеко не итоговая. Я не удивлюсь, если в итоге сумма ущерба окажется в 2-3 или даже 5 раз выше.

В социальных сетях начали всплывать какие-то жуткие истории. Люди в буквальном смысле слова несли в пирамиду последние деньги, продавали квартиры, влезали в гигантские кредиты в миллионы и даже десятки миллионов рублей. Причём делали это не инвесторы с капиталом (для которых потеря десяти-двадцати тысяч долларов всего лишь неприятный опыт), а люди, у которых эти деньги были в буквальном смысле последними.

Казалось бы, про пирамиды всем всё давно известно, но люди продолжают верить в сказки, которые чаще всего оказываются печальными.

Итак, в сегодняшнем посте рассказ о том, почему люди несут последние деньги в пирамиды и о том, как всё это связано с СССР.

Как устроены финансовые пирамиды

Для начала давайте ещё раз напомним, что такое финансовая пирамида и немного пройдёмся по их истории. Финансовой пирамидой называют предприятие, обещающее своим участникам сверхвысокие проценты на вложенные капиталы. Oт 30 процентов в месяц до 1000 процентов в год и более. При этом никакой реальной экономической или инвестиционной деятельности компания не ведёт, а осуществляет выплаты только за счёт привлечения новых средств новых вкладчиков.

Именно это и является основным критерием "пирамидности". Так, к примеру, если люди основывают высокодоходное предприятие, основанное на реальной прибыли (например, очень успешно разрабатывает и продаёт какое-то очень нужное мобильное приложение) — то это не пирамида, а просто успешный бизнес. Ну а если вся доходность основана только на получении средств от новых вкладчиков, то это стопроцентная пирамида, и рано или поздно она рухнет.

Нетрудно заметить, что у любой пирамиды есть предел роста. Именно достижение этого предела (либо близкий подход к нему) будет означать скорый крах пирамиды. Предел роста, как правило, ограничен целевой аудиторией пирамиды. В случае с МММ целевая аудитория была гигантской — вся русскоязычная аудитория бывшего СССР, желающая хоть немного улучшить своё материальное положение (десятки миллионов человек). B случае с «Финико» целевая аудитория была на порядки меньше. Люди, интересующиеся "современными интернет-инвестициями", но слабо разбирающиеся в финансах. После достижения предела роста пирамида движется к своему краху.

Атрибутивность. Крах пирамиды.

Для финансовой пирамиды всегда очень важна атрибутивность. Её создатели всячески подчёркивают свою власть и финансовое благополучие. Xотя если бы люди хоть немного подумали, то сразу бы поняли, что всё это "благополучие" куплено на их собственные деньги. Так, к примеру, пирамида девяностых "МММ" скупала часы рекламы на телевидении, пригласила в рекламу модную в то время актрису сериала "Просто Мария", а руководитель пирамиды Сергей Мавроди даже однажды поздравил россиян с Новым годом по телевизору (после чего в моду вошли малиновые пиджаки).

Cовременные "пирамидщики" проводят масштабные презентации, где говорят много непонятных для масс слов, вроде "валютные криптопары", "инвестиции в кристальные микрочипы" или "нано-разработка урановых шахт в ЮАР" — создавая у доверчивых слушателей впечатление, словно они вкладывают их деньги в сверхдоходный, но малопонятный для масс бизнес.

Как происходит крах пирамиды? Выплаты огромных бонусов осуществляются лишь за счёт привлечения новых вкладчиков, причём современные пирамиды часто имеют "партнёрские вознаграждения". Kаждый активный вкладчик тащит в пирамиду ещё десять новых. Выплаты, презентации и "успешный успех" продолжаются до тех пор, пока пирамида не упрётся в предел роста. Oна, словно пылесос, вбирает в себя всех кто может/хочет вложить в неё деньги и останавливается.

При этом предел роста виден, чаще всего, только самим создателям пирамиды. Они видят весь процесс целиком и замечают, что поток новых вкладчиков сперва замедляется, а затем и останавливается вовсе. Именно в этот момент и происходит крах пирамиды, так как новых средств в ней уже нет, и выплачивать вознаграждения старым вкладчикам больше нечем.

В стране советского наследия.

Tеперь я скажу вещь, с которой вы, возможно, сразу не согласитесь — но немного поразмыслив поймёте, что я прав. В столь огромной популярности пирамид на пост-советском пространстве виновата советская система, которая существовала с 1917 по 1991 год, и фактически отравила сознание десятков миллионов людей той ложью, которая существовала внутри неё. Тут можно выделить сразу несколько ключевых моментов.

Во-первых, в СССР не существовало такого понятия, как "финансовая грамотность". Советская власть врала гражданам про деньги, прививала мысль о том, что в стране есть что-то "бесплатное" (материализовавшееся из воздуха, ага), а также культивировала в людях ненависть к богатым странам, живущим свободно. Ложь была настолько тотальной, что была выдумана некая отдельная "социалистическая экономика", которая якобы может быть противопоставлена "капиталистической". Экономика эта накрылась вместе с СССР — что прекрасно доказывает её пропагандистский и лже-научный характер.

Проще говоря, семьдесят лет людям врали про то, что такое деньги и откуда они берутся, всячески извращали природу дохода и налогов. B результате чего получили сотни миллионов абсолютно безграмотных людей с "лучшим в мире советским образованием", которые знали всё об ужасах царизма, но не могли понять, откуда у них в кармане берутся деньги. Это было каким-то запредельным, внешним знанием.

Во-вторых, в СССР не существовало частного бизнеса, частных компаний и, как следствие — культуры инвестиций. В развитых странах человек работает, зарабатывает капитал а затем инвестирует его, чтобы деньги уже работали на него. Годам к 60-ти такой человек имеет свой дом, полностью благоустроенный быт, несколько автомобилей, акции крупных компаний и небольшой бизнес для души, вроде кафе или реставрационной мастерской. Eго сверстник в СССР к этому возрасту обзаводился дрянной бесплатной хрущёвкой, болезнями, алкоголизмом и ненавистью к "богатым, которые украли всё вокруг".

Ну и в третьих, в СССР не существовало культуры договорных отношений. Не существовало судов, разбирающих финансовые отношения между субъектами. Не существовало исков, выигранных гражданином Джонсоном у компании "Мерседес" и прочего подобного. Именно поэтому советских граждан было легко убедить в том, что бумажки "МММ" — это и есть акции.

В любой другой развитой стране гражданин, прежде чем отнести деньги в пирамиду, поинтересовался бы как минимум — какой у этой компании уставной капитал, какой недвижимостью или другими ликвидными фондами она владеет, и какими фондами она обеспечивает гарантии вкладов. В бывшем СССР люди не только этого не делают, но даже и не знают таких слов...

Вместо эпилога.

Как вы видите, финансовые пирамиды (а точнее — сама их возможность) это тоже в каком-то смысле негативное наследие СССР. Восемьдесят лет несчастных людей кормили ложью про деньги и заставляли учить лженаучные экономические теории (которые закончились вместе с совком) — и трудно было бы ожидать, что выход из всей этой истории будет какой-то хороший.

Кстати, в беднейших социалистических странах Латинской Америки финансовые пирамиды тоже чрезвычайно популярны. Там нищие граждане тоже свято верят в то, что можно отдать доллар и через месяц получить совершенно бесплатно десять, не прилагая к тому никаких усилий, кроме веры в коварство мирового капитализма...

Такие дела.

В комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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